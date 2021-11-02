В Москве встретились главные разведчики России и США

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин принял в Москве директора ЦРУ Уильяма Бернса, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Отмечается, что встреча прошла 2 ноября по инициативе американской стороны.

"В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Бернс встретился в Москве с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и они обсудили двусторонние отношения. В посольстве США Интерфаксу сказали, что директор ЦРУ планировал быть в Москве 2 и 3 ноября. Как отметили в дипмиссии, Бернс "по просьбе президента США" Джо Байдена возглавил высокопоставленную делегацию для обсуждения двусторонних отношений с представителями российских властей.