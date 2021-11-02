Скандальные заявления возможного кандидата в президенты Франции

Палестинцы проиграли битву, у них никогда не будет государства, заявил в интервью израильскому телеканалу i24news возможный кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, передает израильское издание "Детали".

По его словам, идея решения палестино-израильского конфликта на основе формулы "два государства для двух народов" устарела.

Земмур также подверг резкой критике внешнюю политику Франции в отношении Израиля и палестинцев, которая, по его словам, не изменилась с 1970-х годов, несмотря на новые геополитические реалии на Ближнем Востоке.

На вопрос, является ли он сионистом, Земмур ответил, что все зависит от интерпретации этого слова: “Если сионизм - это воля каждого еврея жить в Израиле, быть частью объединённого еврейского народа, тогда нет, я не сионист, потому что я интегрирован с французским народом. Но если быть сионистом, значит - защищать Израиль и его право на существование, то это меняет дело. Я не антисионист”.