В Армении задержаны высокопоставленные офицеры Минобороны

Группа адвокатов бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна выступила с заявлением, пишет газета «Иравунк».

В нем, в частности, говорится, что по уголовному делу Давида Тонояна СНБ арестовала начальника авиационно-технической службы управления авиации Министерства обороны РА Артема Амбаряна и главного инженера авиационного управления Владимира Бабаяна, которые были допрошены в качестве свидетелей по тому же делу.

Оба офицера отвергли обвинение в отношении Давида Тонояна.

"У защиты есть и другая информация о "причинах" ареста двух упомянутых лиц, которую мы не считаем целесообразным в настоящее время обнародовать", - заявили адвокаты Тонояна.