В Афганистане не прекращаются взрывы: «Исламское государство» объявило войну талибам?
В Джелалабаде, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, произошел мощный взрыв. Об этом сообщает местное агентство Asvaka.
Согласно информации, неподалеку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство талибов.
Сообщается, что в настоящее время идет перестрелка между талибами и, предположительно, боевиками группировки "ИГ в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".
Ранее сообщалось, что группа террористов проникла в здание госпиталя в афганской столице, у которого произошли взрывы, после чего начались столкновения с талибами. В результате атаки погиб командующий кабульским корпусом талибов Хамдулла Мохлис. Ответственность за атаку на госпиталь в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".