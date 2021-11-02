Россия стягивает войска к границе с Украиной в Киеве обещают "кровавую баню"
В сети появились новые факты о сосредоточении российских войск на границе с Украиной. Как сообщает haqqin.az, группа Conflict Intelligence Team заявила, что у них есть около 15 снятых свидетелями видеозаписей о размещении российских войск на границе с Украиной.
«Мы видим большие колонны техники, выглядящие как угрожающая наступательная операция. Это не просто грузовики с солдатами, а артиллерийские установки, ПТР, танки», - сказал основатель группы Руслан Левиев.
По его словам, подобная активность «подозрительна и тревожна». Эксперт отметил, что в этом районе никаких российских учений не планируется. Тем не менее Россия довольно демонстративно, в светлое время суток - днем - отправляет к границам Украины колонны военной техники.
«На некоторых видеозаписях мы видим, как они сворачивают с трассы около Ростовской области, около города Шахты, прямо в поля и идут большой колонной в леса, в сторону границы с Украиной», - сказал Левиев. Он сообщил, что российские вооруженные силы создают какой-то полевой лагерь недалеко от границы с Украиной. Но месторасположение этого лагеря пока неизвестно.
Глава группы Conflict Intelligence Team отметил, что масштабы дислокации российских войск на границах Украины намного больше, чем это было весной этого года. Тогда Россия разместила возле границы с Украиной около 150 тысяч военнослужащих и тысячи военной техники, в том числе сотни боевых самолетов.
Напомним, информация о сосредоточении российских войск на границе с Украиной впервые была опубликована в ряде Telegram-каналов. Позднее о тревожности ситуации со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написала газета The Washington Post. Накануне же американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки российской военной техники, сосредоточенной у границы с Украиной. Кремль назвал это «фейком», в то же время заявив, что перемещать свои воинские части в пределах собственных границ суверенное право России.
Вооруженные силы Украины также готовятся к возможному крупномасштабному наступлению России. Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко написал в статье для портала Главред, что концентрация российских войск у украинской границы создает опасную ситуацию и в случае необходимости в стране должно быть объявлено военное положение.
«Безусловно, они к этому готовятся, но если они начнут войну, в Украине их ждет «кровавая баня», и оккупацией территорий здесь вопрос не закончится. Особенно сейчас, когда Донбасс - это чемодан без ручки для России, и ситуация может ухудшиться с расширением боевых действий», - заявил генерал.
Командующий же Объединенными силами Украины в Донбассе генерал Александр Павлюк заявил, что его страна готова к эскалации ситуации и новому этапу военных действий с Россией. По его словам, украинские воинские части готовятся как к обороне, так и к контрнаступлению.
Павлюк сообщил, что в рядах сепаратистов открывают огонь по позициям украинской армии и ждут ответной реакции. Тем самым они пытаются накалить ситуацию. Однако украинская армия не идет на эти провокации и соблюдает режим прекращения огня.