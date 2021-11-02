Отдел информации 13:35

В сети появились новые факты о сосредоточении российских войск на границе с Украиной. Как сообщает haqqin.az, группа Conflict Intelligence Team заявила, что у них есть около 15 снятых свидетелями видеозаписей о размещении российских войск на границе с Украиной. «Мы видим большие колонны техники, выглядящие как угрожающая наступательная операция. Это не просто грузовики с солдатами, а артиллерийские установки, ПТР, танки», - сказал основатель группы Руслан Левиев.

По его словам, подобная активность «подозрительна и тревожна». Эксперт отметил, что в этом районе никаких российских учений не планируется. Тем не менее Россия довольно демонстративно, в светлое время суток - днем - отправляет к границам Украины колонны военной техники. «На некоторых видеозаписях мы видим, как они сворачивают с трассы около Ростовской области, около города Шахты, прямо в поля и идут большой колонной в леса, в сторону границы с Украиной», - сказал Левиев. Он сообщил, что российские вооруженные силы создают какой-то полевой лагерь недалеко от границы с Украиной. Но месторасположение этого лагеря пока неизвестно. Глава группы Conflict Intelligence Team отметил, что масштабы дислокации российских войск на границах Украины намного больше, чем это было весной этого года. Тогда Россия разместила возле границы с Украиной около 150 тысяч военнослужащих и тысячи военной техники, в том числе сотни боевых самолетов.