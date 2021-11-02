Жара до +50° может стать нормой для Европы

К концу столетия в Европе ежегодно будут наблюдаться волны тепла с температурой в +50°, если страны срочно не сократят количество выбросов. Об этом говорится в исследовании Метеорологического бюро, сообщает Independent.

Как показал анализ, смертоносная волна тепла в Европе этим летом, названная "Люцифер" и установившая новый температурный рекорд в +48,8° на Сицилии, была бы невозможна без климатического кризиса.

"Опасное изменение климата уже с нами", - прокомментировал изданию в ходе климатического саммита в Глазго профессор Питер Стотт, автор анализа и ведущий специалист по экстремальным погодным условиям в Метеобюро Великобритании.