Жара до +50° может стать нормой для Европы
К концу столетия в Европе ежегодно будут наблюдаться волны тепла с температурой в +50°, если страны срочно не сократят количество выбросов. Об этом говорится в исследовании Метеорологического бюро, сообщает Independent.
Как показал анализ, смертоносная волна тепла в Европе этим летом, названная "Люцифер" и установившая новый температурный рекорд в +48,8° на Сицилии, была бы невозможна без климатического кризиса.
"Опасное изменение климата уже с нами", - прокомментировал изданию в ходе климатического саммита в Глазго профессор Питер Стотт, автор анализа и ведущий специалист по экстремальным погодным условиям в Метеобюро Великобритании.
"Если вы посмотрите на +48,8° в Европе и +49,6° в Канаде и тем, что за этим следует – пожары, влияние на здоровье людей, сельское хозяйство – сейчас это всего лишь 1 градус глобального потепления. С последующим потеплением ситуация будет только ухудшаться.", - сказал он.
Такую жару в Европе теперь можно ожидать один раз в три года из-за глобального потепления, добавил он. Если не будут приняты решительные меры, риск рекордной жары в ближайшие десятилетия будет продолжать расти.
"Чтобы избежать еще более опасного изменения климата, мы должны действовать сейчас", - резюмировал ученый.
Напомним, эксперты предрекают, что повышение средней температуры на Земле может оказаться губительным для человечества.