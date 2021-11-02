Хакерская группа Mоses Staff заявила об успешной кибератаке на три израильские инженерные компании, не требуя при этом денег, сообщает иранское агентство FarsNews.

В результате атаки произошла утечка данных компаний, включая проекты, карты, контракты, письма и слайды для видеоконференций. Среди утекшей информации также были документы о будущих автомагистральных проектах и системах водоснабжения.

Как сообщила группа, у них имеются и другие данные, которые будут раскрыты в скором времени.