Крупная хакерская атака на израильские компании кто стоит за этим?
Хакерская группа Mоses Staff заявила об успешной кибератаке на три израильские инженерные компании, не требуя при этом денег, сообщает иранское агентство FarsNews.
В результате атаки произошла утечка данных компаний, включая проекты, карты, контракты, письма и слайды для видеоконференций. Среди утекшей информации также были документы о будущих автомагистральных проектах и системах водоснабжения.
Как сообщила группа, у них имеются и другие данные, которые будут раскрыты в скором времени.
Ранее в Moses Staff утверждали, что получили доступ к другим конфиденциальным документам, включая отчеты, карты и информацию о солдатах и армии.
Израильское издание Haaretz указывает, что эта хакерская группа состоит преимущественно из граждан Ирана.