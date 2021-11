Азербайджан и ОАЭ расширяют экономические связи

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют создать рабочие и бизнес-группы для расширения деловых отношений.

Об этом в Twitter написал министр экономики АР Микаил Джаббаров.

В Дубае накануне началось восьмое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которое продлится до пятого ноября. По итогам первого дня заседания был подписан протокол.

В соответствии с протоколом будут приняты определенные меры для интенсификации связей между двумя странами в различных сферах экономики, отметил министр.

"Также планируется создать рабочие и бизнес-группы для расширения деловых отношений, сотрудничества между малыми и средними предприятиями и поощрения взаимных инвестиций", - написал Джаббаров.

…According to the protocol, appropriate measures will be taken to strengthen bilateral cooperation in various fields of economy, #BusinessCouncil and working groups will be established to expand business contacts,…