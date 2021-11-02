На польско-белорусской границе вновь неспокойно

Поверенный в делах посольства Беларуси в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД Польши в связи с инцидентом на границе между странами, сообщает PolandIN.

Сообщается, что в ночь с 1 на 2 ноября несколько вооруженных лиц в форме штурмовали границу, однако удалились после предупреждений польских пограничников.

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик направил “решительный протест белорусской стороне против нарушения государственной границы Польши, обвинив Беларусь в преднамеренной эскалации”.