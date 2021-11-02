Армянские депутаты против «сказочника» Арцруна

Ранее haqqin.az писал о том, в Ереване подписано распоряжение, согласно которому бывший спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, который на протяжении 44 дней без устали заявлял об успехах армянской армии на фронте, получит новую должность в Национальном собрании страны. В связи с этим в парламенте Армении уже нашлись те, кто справедливо возражает грядущему назначению.

В частности, как сообщают армянские СМИ, депутат от оппозиционного блока "Армения" Гегам Назарян, комментируя предстоящее назначение, заявил, что «Ованнисян не может быть экспертом в комиссии парламента по вопросам обороны и безопасности. Сначала он должен ответить за свою ложь».

Депутаты Национального собрания озадачены тем, что про назначение Ованнисяна никто ничего не говорил, при том что, согласно регламенту, в случае принятия решения о назначении эксперта кандидат должен обязательно быть представлен членам комиссии. Однако, как отмечается, в Ереване сейчас идет непонятный процесс – «власти пытаются решать какие-то вопросы вне комиссии».

Напомним, бывшего пресс-секретаря и представителя Минобороны Армении обвиняют в целенаправленной лжи и сокрытии фактов во время 44-дневной войны в Карабахе.