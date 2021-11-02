В Беларуси посчитали убытки от авиационных санкций

Упущенная выгода белорусской гражданской авиации из-за санкций Евросоюза оценивается в $10 млн ежемесячно. Об этом заявил директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский, сообщают «Известия».

«Упущенная выгода состоит из некоторых элементов. Это связано и с облетом, и с потерей рынка. Упущенная выгода, мы рассчитываем, где-то около $10 млн в месяц», — сказал он на пресс-конференции в Минске.

Сикорский уточнил, что речь идёт о потерях гражданской авиации в целом.

Кроме того, авиационные власти Беларуси намерены в перспективе обратиться в международный суд с исками о взыскании убытков и упущенной выгоды.