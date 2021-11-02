Врачи предупреждают: Грузии угрожает корона-геноцид

Профессор медицинских наук, инфекционист Деви Табидзе заявил, что населению Грузии угрожает корона-геноцид, сообщает Interpressnews.ge.

“Цифры должны убедить население в том, что ситуация в стране очень тяжелая. С этим вирусом нельзя шутить. Во всех смыслах слова это необычный вирус, и никто не знает, какой новый штамм он снова произведет”, - сказал Табидзе на пресс-конференции.

По его словам, на фоне низкого уровня вакцинации масштабные акции протеста в поддержку оппозиционных партий способствовали увеличению числа инфицированных.

“На самом деле состояние больных очень быстро ухудшается. Коек по стране много и достаточно, но реанимации переполнены из-за большого количества пациентов в тяжелом состоянии”, - отметил инфекционист.