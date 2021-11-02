В Турции начали поставки новых винтовок

Турецкая компания Kalekalıp начала поставки вооружения с “гарантией” на ствол в 15 тыс. выстрелов, передает Анадолу.

Согласно информации, пехотные винтовки KCR556 стандарта НАТО уже переданы силам жандармерии и сухопутным частям ВС Турции. Винтовка весом в 2 кг 630 грамм (без магазина) не требует обслуживания до 10 тыс. выстрелов.

Генеральный директор Kalekalıp Селим Эрол отметил, что стрелковое оружие линейки KCR уже использовалось в боевых условиях.

Он добавил, что винтовки будут вскоре переданы и другим заказчикам.