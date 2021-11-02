Результаты выборов ударили по американским демократам

Во вторник в США прошли первые региональные выборы при президенте-демократе Джо Байдене. Для его соратников итоги голосования стали неприятным сюрпризом. В традиционно демократическом Нью-Джерси республиканцы усилили свои позиции. А в Виргинии, где выиграть для демократов было делом чести, республиканец Гленн Янгкин вырвал победу у демократа-ветерана Терри Маколиффа. «Коммерсант» в своей статье пишет, что все это свидетельствует об ослаблении поддержки демократов на национальном уровне.

В Виргинии, Нью-Джерси и Нью-Йорке Демократическая партия традиционно занимает весьма сильные позиции. И большинство экспертов ожидали, что все-таки, несмотря на падение рейтингов президента Байдена, демократам удастся удержать там первенство. Прогнозы оправдались лишь в традиционно демократическом Нью-Йорке, где в борьбе за пост мэра города уверенно победил демократ Эрик Адамс. Выборы в Нью-Джерси стали для демократов неожиданно сложными. В этом штате эксперты прочили губернатору-демократу Филу Мёрфи комфортную победу над республиканцем Джеком Чатарелли. Но на момент подсчета 88% голосов разница между политиками составляла 0,1% в пользу Чатарелли.

Для демократов выиграть в Виргинии было делом чести по ряду причин. Во-первых, это были первые выборы в период президентства Джо Байдена. И в этом штате в президентской гонке Байден опередил своего конкурента экс-президента Дональда Трампа почти на десять процентных пунктов (54% против 44,6%). Таким образом, по голосованию в Виргинии можно судить о перемене настроения американцев в преддверии промежуточных выборов в Сенат и Палату представителей в 2022 году. Особенно важна была эта победа в контексте падения рейтингов самого президента США Байдена, которому так нужны победы внутри страны.

Собеседник «Коммерсанта» Антон Конев отмечает, что нередко электорат в Виргинии, которая не что иное, как пригород столицы США Вашингтона, меняет свои предпочтения, и выборы здесь это своеобразная лакмусовая бумажка в контексте всей страны. Эту точку зрения поддерживает колумнист Fox News и глава политической консалтинговой фирмы President of Cavalry LLC Джош Холмс. Он напоминает, что именно проигрыш республиканцев в Виргинии в 2005 году фактически отменил уверенную победу в штате Джорджа Буша-младшего на президентских выборах годом ранее.

Итоги выборов в Виргинии, по замечанию Конева, могут привести к тому, что на промежуточных выборах в 2022 году контроль над американским Конгрессом может опять перейти к Республиканской партии. Тем не менее у демократов, считает собеседник «Коммерсанта», есть время на работу над ошибками.