Минск предложил Баку подготовить новую «дорожную карту»

Беларусь предложила подготовку "дорожной карты" для дальнейшего взаимодействия с Азербайджаном. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает БЕЛТА.

По словам Андрейченко, страны могут активизировать взаимодействие также в вопросах промышленной кооперации, развития сельскохозяйственного хозяйства.

"В следующем году нам надо организовать встречи и на уровне руководства парламентов, на уровне председателей постоянных комиссий, комитетов, рабочих групп. Думаю, что в ближайшее время при вашем желании мы можем организовать вашу встречу с рабочей группой, на которой можно определить направления нашего дальнейшего взаимодействия, а возможно, даже составить "дорожную карту" - по каким направлениям мы можем дальше двигаться”, - отметил он.