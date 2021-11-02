В Ереване родственники без вести пропавших военных подрались с полицией ВИДЕО
В Ереване родственники без вести пропавших армянских военнослужащих организовали акцию протеста у здания правительства страны, сообщают армянские СМИ.
Протестующие перекрыли смежный со зданием кабмина проспект Тиграна Меца. Родственники без вести пропавших оккупантов требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
На место стянуты бойцы спецназа полиции, которые пытаются разогнать протестующих и открыть дорогу. Между гражданами и сотрудниками полиции произошла драка.