Зеленский из-за встречи с госсекретарем США опоздал на саммит

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что изменения в графике президента Владимира Зеленского на климатической конференции ООН не позволили ему вовремя попасть в зал, где во второй день саммита было запланировано его выступление на сессии по сокращению выбросов метана, передает издание “Гордон”.

По его словам, изменения в графике произошли из-за встречи президента Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Основной темой разговора с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном была ситуация в Донбассе, а также как заставить Россию конструктивно вести себя на переговорах", - отметил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, встреча с Блинкеном была очень важной, поэтому Украина предупредила организаторов саммита о том, что Зеленский не успевает к выступлению.