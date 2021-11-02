Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 15:22

С притоком нефтедолларов, вызванным стремительным ростом цен на «черное золото», в Баку на протяжении нескольких лет наблюдалась самая настоящая «строительная лихорадка». Азербайджанская столица превратилась в те годы в гигантскую стройплощадку, где, словно грибы после дождя, вырастали многоэтажные жилые здания. Как отмечают специалисты, именно эта бесконтрольная и хаотичная застройка серьезно исказила неповторимый архитектурный облик старого Баку. Впрочем, помимо проблем с эстетикой градостроения было также немало случаев массового обмана граждан, возмутительных фактов мошенничества и подлогов со стороны ряда строительных компаний. В окружении каждого читателя haqqin.az обязательно найдется близкий человек или дальний знакомый, напрямую столкнувшийся с обманом при покупке жилья. Наиболее распространенной аферой нечистых на руку строительных компаний в те годы была продажа одной квартиры двум или нескольким лицам, а также отказ компаний выполнять пункты условий заключенного договора. С годами ситуация в этой области заметно улучшилась. Ужесточение контроля со стороны государственных структур и правоохранительных органов практически свело на нет случаи обмана граждан владельцами строительных компаний. Да и при выдаче разрешений на строительство чиновники стали лучше присматриваться к застройщикам и отсеивать мошенников.

Тем не менее и по сей день в азербайджанских судах рассматривается немало жалоб граждан, обманутых в годы строительного бума. В редакцию haqqin.az обратилась жительница Баку М.Зульфугарова, ставшая жертвой махинаций строительной компании ООО UQS, с которой 15 декабря 2009 года заключила договор на покупку трехкомнатной квартиры площадью 175 квадратных метров. Деньги за квартиру - 350 тысяч манатов - Зульфугарова выплатила сразу, о чем свидетельствует финансовая справка, выданная учредителем ООО UQS Таиром Юсифовым. ООО UQS построило одноблочный 12-этажный дом в Ясамальском районе по проспекту Азербайджана (бывшая улица Г.Гаджиева) в квартале 221. Территория, на которой был построен этот дом, принадлежала некому Шахину, отдавшему её под строительство своему компаньону Таиру Юсифову на условии, что квартиры будут поделены между ними поровну. Следует отметить, что на данный момент оба партнера уже ушли в мир иной. В купленной квартире Зульфугарова долгие годы не жила, поскольку отремонтировать её было невозможно - лифт в этом доме появился лишь спустя 12 лет (!!!) Когда же наконец он заработал и Зульфугарова решила привести в порядок свое «законсервированное» жилье, выяснилось, что там уже два года живут другие люди, утверждающие, что приобрели квартиру у ООО UQS на вполне законных основаниях.