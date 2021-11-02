Получится ли у США и Турции договориться?

Предложение о создании совместного механизма для устранения проблем между Турцией и США поступило из Вашингтона. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Согласно информации, Турция и США для начала должны определить, какие официальные лица будут представлять стороны на переговорах.

Вместе с тем источники газеты также отметили, что президент США Джо Байден весьма положительно настроен по поводу продажи F-16 Турции.

“Байден даже заявил, что, будь он президентом несколько лет назад, эти проблемы не всплыли бы”, - утверждают собеседники газеты.

Отмечается, что на данный момент в вопросе покупки Турцией у США самолетов F-16 основной проблемой является возражение со стороны американского Сената.

Ранее на полях саммита G-20 в Риме прошла встреча президентов Турции и США.