Кредит наличными под 14% от Yelo Bank

Yelo Bank, продвигающий концепцию «Яркого банкинга» в нашей стране, запускает новую кредитную кампанию. Теперь кредит наличными на сумму до 30 тысяч манатов можно получить всего под 14% годовых. Максимальный срок - 48 месяцев.

Эта кампания для всех. Независимо от заработной платы сотрудники как государственного, так и частного секторов могут воспользоваться выгодными условиями, предлагаемыми Yelo Bank.