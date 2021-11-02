Названы постковидные симптомы штамма «дельта»

Постковидный синдром при дельта-штамме нередко выражается, в частности, в более повышенной утомляемости, изменении голоса, а также снижении когнитивных функций, сообщает ТАСС со ссылкой на эпидемиологов.

Отмечается, что в последнее время врачи стали чаще фиксировать более выраженную утомляемость, изменение голоса, нарушения памяти, снижение когнитивных функций — сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах — а также нарушения слуха и желудочно-кишечные расстройства. Кроме того, более выражено стало поражение легких и сердца, а также возросла восприимчивость к другим инфекциям.

Также указывается, что постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме. При легком течении болезни люди, как правило, не обращаются за медицинской помощью, из-за чего могут проявиться симптомы. При этом, чем тяжелее протекает заболевание, тем ярче они выражены.