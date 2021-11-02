Убившая мать ради пенсии Аскерова получила 15 лет тюрьмы
Завершился судебный процесс по уголовному делу Садагат Аскеровой, убившей свою мать, чтобы завладеть ее пенсией. Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям С. Аскерова приговорена к 15 годам лишения свободы.
Напомним, 9 октября 2020 года С.Аскерова задушила подушкой свою мать Бановшу Алекперову. В ходе следствия было установлено, что женщина умышленно убила родительницу, чтобы завладеть ее трудовой пенсией.
С.Аскерова была признана виновной по статьям 120.2.5 (убийство из корыстных побуждений) и 120.2.9 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса АР.
Отметим, что Бановша Алекперова была прикована к постели.