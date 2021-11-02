Хакеры слили в сеть фото министра обороны Израиля: «Это только начало» фото
Группа хакеров, называющих себя «Команда Моше» (Moses Staff), опубликовала фотографии министра обороны Израиля Бени Ганца, предупредив, что он находится под колпаком, сообщают израильские СМИ.
Отмечается, что эта же группа опубликовала данные о сотнях тысяч израильтян, утверждая, что они получены из Почтовой службы страны и частных компаний.
Предполагается, что хакеры действуют в интересах Ирана и пытаются таким образом вести психологическую войну против Израиля.
Опубликованные фотографии сопровождались сообщениями и угрозами: «Это только начало. Мы следим за вами даже там, где вы не предполагаете. Ваш конец близок. Мы располагаем секретными документами о министерстве обороны и Бени Ганце. Мы знаем новости, оперативные карты, данные о потенциале сил. Мы опубликуем эту информацию, чтобы весь мир узнал о ваших преступлениях».