Новые подробности дела киллера-азербайджанца

Полиция Кипра обнаружила еще одно оружие в рамках расследования дела азербайджанского киллера, который, как сообщалось ранее, был отправлен в эту страну с целью убийства израильских бизнесменов. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на кипрские источники, о местонахождении этого оружия полиции рассказал 27-летний пакистанец - курьер по доставке еды, арестованный за связи с азербайджанским киллером. Полиция обнаружила пистолет, завернутый в полиэтиленовый пакет и закопанный в землю, в указанном месте - в городе Пафос, возле дома, где жил пакистанец.

Представитель кипрской полиции Христос Андреу отказался раскрывать подробности: «Это серьезный инцидент; мы не можем раскрывать детали. Доказательства собраны, и мы приближаемся к завершению расследования».

По словам Андреу, по этому делу уже многие допрошены, и все эти допросы не разглашались. «Именно поэтому мы достигли такого результата: уже шесть человек находятся под арестом», - добавил представитель полиции.

Напомним, 27 сентября полиция Кипра арестовала 39-летнего азербайджанца с российским паспортом по обвинению в покушении на израильских бизнесменов. Выяснилось, что за 10 дней до ареста подозреваемый прилетел на самолете из России в аэропорт Ларнака на Кипре, откуда переправился на Северный Кипр. Затем он несколько раз переходил между греческой и турецкой частью острова. Спецслужбы следили за ним, и в очередной раз, когда он пересек греческую часть острова, его арестовали. При задержании у азербайджанца был обнаружен пистолет с глушителем и три мобильных телефона.

В рамках расследования сначала был арестован 27-летний пакистанец - доставщик еды, позже задержаны еще четыре человека, личности ни одного из них не раскрываются. Личность азербайджанского киллера также держится в секрете. Ранее сообщалось, что в отеле, где азербайджанец останавливался на Северном Кипре, был обнаружен еще один пистолет.