В России разбился самолет
Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено, сообщил сибирский авиационный спасательный центр, сообщает ТАСС.
По данным МЧС, на борту находились восемь человек.
Ранее в экстренных службах сообщали, что борт, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью.
"Над Иркутской областью исчез с радаров самолет Ан-12 рейсом Якутск - Иркутск", - сказал собеседник агентства. По его данным, борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Самолет выполнял грузовой рейс.