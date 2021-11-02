В Киргизии возмутились действиями московской полиции и направили ноту в МИД России

Посольство Киргизии в Москве направило ноту в МИД России из-за видеоролика, где полицейские применили физическую силу в отношении гражданина республики. Такую информацию опубликовало диппредставительство на своем сайте.

Киргизские дипломаты указали, что во вторник в соцсетях был распространен ролик, на котором "сотрудники российской полиции применяют физическую силу в отношении гражданина" республики. "В результате проведенной работы посольством установлено, что инцидент произошел 2 ноября в Москве. Также установлена личность 21-летнего гражданина Кыргызской Республики, в отношении которого применялась сила сотрудниками полиции ОМВД России по Хорошевскому району Москвы, - говорится в сообщении. - Посольством направлены нота в МИД России, обращения в УСБ ГУМВД России по городу Москве, а также в Главное следственное управление Следственного комитета РФ", сообщает ТАСС.

В киргизском диппредставительстве выразили надежду, что российская сторона обеспечит объективное и всестороннее расследование инцидента и даст правовую оценку действиям сотрудников полиции.