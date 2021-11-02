Во Франции рассказали, чем закончится противостояние НАТО и России в случае войны

Это оружие подавляет электронные системы противника, не уничтожая их. Удару могут подвергнуться все современные военные объекты, включая базы ВВС и ВМС. Цель достигается в результате блокирования сигнала над определенной территорией. Кроме того, в статье указывается, что РЭБ подавляет все спутниковые волны, сотовую связь (VHF-UHF), радиоприемники и системы GPS.

"Новый береговой комплекс РЭБ "Мурманск-БН" с дальностью действия около 3000 километров был развернут в Калининграде. Теперь силам НАТО грозит полный паралич", — цитирует автора РИА Новости.

Обозреватель французского издания Atlantico Ксавье Рофе рассказал о новейших системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с помощью которых Россия выведет из строя технику Североатлантического альянса.

Колумнист уточнил, что из-за таких мощных российских средств радиоэлектронной борьбы американские истребители F-35 в Европе могут быть прикованы к земле и потеряют жизненно важную спутниковую связь.

По мнению западных экспертов, Москва развернет множество РЭБ "Мурманск-БН" на стратегически важных направлениях. Крым и Керченский пролив уже защищены аналогичной системой, которая блокирует радиоволны на территории около 3000 квадратных километров в районе Черного моря, подытожил Рофе.