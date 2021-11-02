Европа на протяжении пяти недель продолжает оставаться единственной частью света, где продолжает расти количество новых случаев COVID-19. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, за неделю - с 25 по 31 октября - во всем мире было выявлено увеличение новых случаев заражения COVID-19 на 3%. В Европе этот показатель составил 6%.

Отмечается, однако, что во многих странах фиксируется значительное снижение еженедельных случаев заражения. Больше всего заболеваемость снизилась в Восточно-Средиземноморском регионе (на 12%), также в Африке и Юго-Восточной Азии (на 9%).