Суд Армении поддержал Пашиняна в споре с президентом
Конституционный суд Армении признал законной (конституционной) часть 3 статьи 40 закона РА «О военной службе и статусе военнослужащего», послужившую основанием для увольнения Оника Гаспаряна.
Об этом сообщает радио "Азатуцюн" со ссылкой на пресс-секретаря Конституционного суда Еву Товмасян.
Решение Конституционного суда предусматривает увольнение военнослужащего-контрактника с военной должности за несоответствие занимаемой должности в результате аттестации или в качестве дисциплинарного взыскания.
Напомним, президент Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, дважды отказывавшись подписывать соответствующий проект постановления, внесенный премьер-министром Николом Пашиняном, и он вступил в силу по закону.