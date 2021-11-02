Польша укрепляет границы с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе с Беларусью. Об этом говорится в сообщении на сайте польского лидера.

Согласно информации, данная инициатива вызвана миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии.

Как сообщает "Польское радио", укрепление обойдётся в общей сложности в 1,615 млрд злотых, это около €350 млн.

Отмечается, что с начала года пограничники зафиксировали 29 тыс. попыток незаконного пересечения границы, в том числе 15,7 тыс. в октябре.