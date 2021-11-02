Тегеран потребовал гарантий от Вашингтона

По его словам, президент США Джо Байден не собирается предоставлять каких-либо гарантий по данному вопросу, и потому, если текущая ситуация не изменится, результат переговоров очевиден.

Переговоры по ядерной сделке с США провалятся, если Вашингтон не предоставит гарантии того, что впредь не откажется от этой сделки. Об этом написал в Twitter генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, предает Anadolu.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был подписан Ираном, США, Китаем, Францией, Германией, Россией и Великобританией в 2015 году, предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на ограничение Тегераном своей ядерной программы.

Восьмого мая 2018 года бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и введении первого этапа санкций против Ирана.

В ответ на санкции Тегеран полностью отказался от своих обязательств по ядерному соглашению и повысил уровень обогащения урана.

Джо Байден после прихода к власти в США сообщил о намерении вернуться к ядерной сделке при условии, что Иран будет соблюдать все пункты данного соглашения.