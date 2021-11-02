Тегеран потребовал гарантий от Вашингтона

Переговоры по ядерной сделке с США провалятся, если Вашингтон не предоставит гарантии того, что впредь не откажется от этой сделки. Об этом написал в Twitter генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, предает Anadolu.

По его словам, президент США Джо Байден не собирается предоставлять каких-либо гарантий по данному вопросу, и потому, если текущая ситуация не изменится, результат переговоров очевиден.

Генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был подписан Ираном, США, Китаем, Францией, Германией, Россией и Великобританией в 2015 году, предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на ограничение Тегераном своей ядерной программы.

Восьмого мая 2018 года бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и введении первого этапа санкций против Ирана.

В ответ на санкции Тегеран полностью отказался от своих обязательств по ядерному соглашению и повысил уровень обогащения урана.

Джо Байден после прихода к власти в США сообщил о намерении вернуться к ядерной сделке при условии, что Иран будет соблюдать все пункты данного соглашения.