Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 17:20

Министерство коммерции КНР выпустило документ «Уведомление о подготовительной работе по обеспечению стабильности поставок и цен на рынке овощей и других товаров первой необходимости этой зимой и предстоящей весной». В нем чиновники призывают народ делать запасы товаров первой необходимости на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Тайвань в панике, поскольку тамошние власти истолковали появление этого документа с неудобопроизносимым названием как явный признак подготовки Пекина к войне. Относиться всерьез к тайваньским страхам не стоит, припоминается пословица – кто о чем, а грязный о бане. Конфликт с США из-за Тайваня, а именно так все и будет, нужен Китаю как в той же бане пассатижи.

И призыв запасаться товарам первой необходимости вызван совершенно иными причинами. Местным администрациям в провинциях и уездах Китая предписано создать резервы мяса, овощей, других повседневных товаров на предстоящие зиму и весну. Будут создаваться центры неприкосновенных запасов, вскрыть которые можно только при обострении эпидемиологической ситуации и введении режима строгого карантина, а также в других чрезвычайных случаях. Осень у Китая совершенно не задалась. Наводнения и ураганы, а также энергетический кризис крайне негативно сказались на сборе урожая и поставках продовольствия в некоторые регионы страны. Цены на некоторые продукты рванули в космос, на огурцы, шпинат и брокколи они выросли более чем в два раза. На прошлой неделе в «Шоугуане», торговом центре Шаньдуня, за килограмм шпината просили почти 17 юаней (2,60 доллара США) – больше, чем за иной кусок свинины. Один из комментаторов китайской платформы Weibo описал свой шок, когда ему озвучили новые цены на помидоры во время недавней поездки на рынок. «Я думал, что у меня проблемы со слухом», — написал он. Но с такими скачками цен китайские власти уже научились справляться: к хозяевам магазинов, рынков и торговых центров приезжают вежливые люди в штатском и после предъявления соответствующих удостоверений вежливо просят их контролировать ценники. В разумных, конечно, пределах.

Очень даже помогает. Но суть постановления даже не в «призраке продовольственного кризиса», который в Китае даже и на горизонте не виден. Дело в политике «нулевого COVID», которая включает в себя широкое тестирование, карантины целых провинций и уездов, а также локдауны. Пекин стремится достичь нулевого уровня заражения до того, как примет зимние Олимпийские игры, которые начнутся в феврале. Но предпочитает заранее приготовиться r самым пессимистичным сценариям, о чем и предупредил население и среднее звено управленцев. За минувший вторник внутри Китая было выявлено 93 новых случая заражений COVID-19. И китайские власти крайне остро реагируют на это, ведь кому как не им, первыми в мире встретившими ковид, знать о его коварстве. Поэтому и меры принимают беспрецедентные. В прошлом месяце в городе Эдзин-Ци, что в автономном районе Внутренней Монголии Китая, заболели 58 человек, и своих постов лишились шесть чиновников, среди которых секретарь местного горкома партии - за слабую организацию работы по предотвращению заболевания, заместитель начальника полицейского управления - за отсутствие строгого контроля за проезжающими транспортными средствами, сотрудник отдела гражданской обороны - за халатность в деле информирования о ситуации с ковидом. А в минувшее воскресенье десятки тысяч человек, посетивших шанхайский Диснейленд, несколько часов были вынуждены в обязательном порядке проходить экстренное тестирование. Экспресс-лаборатории и сотни сотрудников санитарной службы были развернуты прямо в парке, протестировав 33 863 человека. И это после того, как власти выяснили, что тест на коронавирус у одного из субботних посетителей показал положительный результат.