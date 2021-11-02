Москва поддержала инициативу Алиева и Эрдогана

Запуск формата "3+3" способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях. Об этом в ходе еженедельного брифинга сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы поддерживаем идею создания консультативного регионального механизма в формате "3+3" с участием Азербайджана, Грузии, Турции, России, Армении и Ирана. Настало время переводить эти планы в практическую плоскость. Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического, транспортного потенциала региона. Формат может и должен привнести решение как старых проблем, так и предложить решение новых вызовов», - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.