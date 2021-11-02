Террориста Карабага застали в шкафу во время задержания

Турецкая полиция задержала очередного террориста FETÖ.

Как сообщает агентство İhlas, операция проводилась в регионе Афьонкарахисар сотрудниками отдела разведки и борьбы с терроризмом.

В ходе проверки оперативной информации было установлено, что в одном из домов Афьонкарахисара прячется Узеир Карабаг, который в 2016 году был заочно приговорен к 6 годам 3 месяцам тюремного заключения по обвинению в принадлежности к террористической организации FETÖ.

Узеир Карабаг прятался в шкафу спальной команты, когда нагрянула полиция.

Карабаг был задержан и привлечен к следствию.