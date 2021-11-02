Приветствуя гостя, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев отметил, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией, которые имеют исторические корни, развиваются по нарастающей.

Председатель Госкомтаможни отметил, что в последние годы в Азербайджане во всех сферах были проведены кардинальные реформы, и осуществляемые меры способствовали укреплению позиций нашего государства на международной арене, усилению экономического потенциала не только нашей страны, но и всего региона, подчеркнув, что эти реформы создали условия в том числе и для качественного и количественного роста медицинских услуг, оказываемых населению.

Подчеркнув, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева придают особое значение охране здоровья людей, обеспечению граждан страны качественными медицинскими услугами, Сафар Мехтиев оценил строительство в Азербайджане новых больниц и подготовку квалифицированных кадров как важные шаги, предпринимаемые в этом направлении. Заявив, что Центральный таможенный госпиталь, оснащенный самым современным оборудованием, также вносит свой вклад в здравоохранение страны, председатель ГТК выразил уверенность, что сотрудничество между Центральным таможенным госпиталем и Florence Nightingale Hospitals Group будет полезным для обеих сторон.

Заместитель исполнительного директора Florence Nightingale Hospitals Group Синан Назиф Аран поблагодарил за теплую встречу и с удовлетворением отозвался об условиях в Центральном таможенном госпитале. Было отмечено, что укрепление эффективного и делового сотрудничества, обмен опытом будут способствовать повышению качества медицинских услуг, предоставляемых населению, широкому применению инноваций и научных знаний в медицинской сфере.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с расширением инфраструктуры Центрального таможенного госпиталя, строительством нового корпуса в рамках совместного сотрудничества.