В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района, в октябре этого года в поселках Забрат, Бакиханов, Балаханы и других был задержан 61 человек, занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело в отношении 27 лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. В отношении 26 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в отношении 8 человек составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Отмечается, что всего у задержанных было изъято около 2 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.