В Азербайджане внесли ясность в вопрос о четвертой дозе ковид-вакцины

«В Азербайджане четвертая доза вакцины вводится по желанию граждан». Об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает Trend.

По ее словам, для граждан, которые по тем или иным причинам не получили вторую дозу вакцины, создаются условия, чтобы они в течение 56 дней (по рекомендации производителя) прошли полную вакцинацию.

"Введение 4-й дозы (ревакцинация) пока не применяется планово ни в Азербайджане, ни в какой-либо другой стране мира. В то же время следует отметить, что нет никаких противопоказаний в связи с 4-й дозой вакцины. В Азербайджане четвертая доза вакцины вводится по желанию граждан", - подчеркнула Я.Гараева.