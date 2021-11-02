Врач рассказал, как спасти недоношенных детей

Основной проблемой у недоношенных детей являются трудности с дыханием. Об этом в прямом эфире на странице Минздрава в Instagram сказал специалист-эксперт ведомства Эркин Рагимов, передает haqqin.az.

По словам Рагимова, у недоношенных детей имеются проблемы с легкими, а также с сердцем, зрением и слухом. «У таких детей очень высок и риск внутримозгового кровоизлияния, так как сосуды у них мягкие и хрупкие. Вот почему этим детям нужна спокойная обстановка. Также у них могут быть серьезные проблемы с кишечником. Слизистая оболочка кишечника и сама может быть повреждена. Несмотря на все это, при правильном подходе мы можем справиться со многими проблемами», - заявил специалист Минздрава.

Он отметил, что родители должны часто приносить недоношенных детей на осмотр к врачу. Младенцев, рожденных раньше срока, помещают в кювез с целью поддержания нужной температуры их тела. Температуру тела таких новорожденных следует держать в центре внимания, поскольку их организм относительно слаб, и высок в связи с этим риск заражения инфекциями, отметил врач.