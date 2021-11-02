Россия беспокоится, что афганские террористы могут попасть на ее территорию

“Официальная Москва беспокоится по поводу риска проникновения террористов и экстремистов из Афганистана через Центральную Азию в Россию”, - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, передает Russia Today.

По ее словам, с приходом к власти в Афганистане талибов террористическая и наркотическая угроза в стране не снизились.

Она отметила, что создание нормальных условий жизни в афганском государстве приведет к тому, что у его жителей отпадет необходимость бежать в другие страны.