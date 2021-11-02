Сенсационное заявление: "Коронавирус может стать вирусом "судного дня"
По мере того, как разрушительная волна дельта-штамма ослабевает во всем мире, ученые предположили, что в 2022 году коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание, сообщает Reuters.
Они считают, что первыми странами, победившими коронавирус, станут те, в которых уровень вакцинации наиболее высок - США, Великобритания, Португалия и Индия.
Тем не менее, как считают эксперты, SARS-CoV-2 все еще остается непредсказуемым вирусом, который может и дальше мутировать.
“Ни один ученый не исключает полностью того, что некоторые называют “сценарием судного дня”, при котором вирус может мутировать до такой степени, что иммунитет с ним не справится”, - сказал в интервью один из исследователей.
А вот эпидемиолог из Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове утверждает, что до конца 2022 года коронавирусу придет конец. По ее словам, ввиду усиления контроля над заболеванием резко снизятся смертельные исходы, добавив, однако, что ситуацию с COVID-19 можно взять под контроль только в случае вакцинации 70% населения мира.