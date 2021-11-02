Сенсационное заявление: "Коронавирус может стать вирусом "судного дня"

По мере того, как разрушительная волна дельта-штамма ослабевает во всем мире, ученые предположили, что в 2022 году коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание, сообщает Reuters.

Они считают, что первыми странами, победившими коронавирус, станут те, в которых уровень вакцинации наиболее высок - США, Великобритания, Португалия и Индия.

Тем не менее, как считают эксперты, SARS-CoV-2 все еще остается непредсказуемым вирусом, который может и дальше мутировать.

“Ни один ученый не исключает полностью того, что некоторые называют “сценарием судного дня”, при котором вирус может мутировать до такой степени, что иммунитет с ним не справится”, - сказал в интервью один из исследователей.