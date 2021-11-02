В среду, 3 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы была затронута важность предстоящего VIII Глобального Бакинского форума под названием “Мир после COVID-19”, подчеркнуто, что это мероприятие внесет вклад в международное сотрудничество.

На встрече также с удовлетворением говорилось о визите Ильхама Алиева в Хорватию и его встрече с Колиндой Грабар-Китарович, отмечена роль этого визита в расширении связей между двумя странами.