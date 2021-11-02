Глава МИД Армении: мы готовы к нормализации отношений с Турцией, но переговоров нет

На данный момент какой-либо переговорный процесс с Турцией не ведется, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью изданию «Nouvelles d'Arménie».

По его словам, в программе армянского правительства закреплено, что Армения готова к нормализации отношений с Турцией без предусловий.

«Отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией негативно сказывается на стабильности в регионе», – добавил Мирзоян.