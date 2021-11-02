Что связывает беглого азербайджанского хакера с таинственной гибелью украинского депутата?

Антон Поляков ранее состоял в правящей партии «Слуга Народа», но затем покинул ее. 5 октября, за три дня до смерти Поляков обвинил народных депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского в получении взяток за поддержку закона об олигархах. Он отказался назвать конкретные фамилии тех, кто брали деньги за голосование, поскольку человек, который видел раздачу денег в конвертах, по его словам, не станет это подтверждать.

В Киеве продолжается скандал, связанный с таинственной смертью 33-летнего оппозиционного депутата «Верховной Рады» Антона Полякова. Депутату стало плохо в такси, на котором он возвращался из кафе.

Украинские СМИ отмечают, что свои последние часы перед скоропостижной смертью народный депутат Украины Антон Поляков провел в обществе Рустама Джамбулатова, помощника своей возлюбленной нардепа Анны Скороход и некоего Хатаи Алиева.

Последний, как сообщила «Страна.юа» прибыл на встречу как друг Рустама Джамбулатова и был представлен им политику, как «менеджер социальных сетей». Самое интересное в этой истории то, что согласно данным сайта Службы Государственной Безопасности Азербайджана, Хатаи Алиев находится в межгосударственном розыске. Причины розыска мужчины 1991 г.р. на сайте СГБ не указаны.

По данным ряда азербайджанских СМИ, Хатаи Алиев разыскивается за совершение преступлений по статьям 177.2.1, 177.2.2, 177.2.3-1, 177.2.4 и 271.3 Уголовного кодекса Азербайджана. Данные статьи предполагают неоднократную, по предварительному сговору, в группе лиц, кражу чужого имущества с использованием компьютерных технологий и проникновение в электронную базу инфраструктурного объекта общественного значения.

Проще говоря, Хатаи Алиева обвиняют в совершении киберпреступления – кражи денежных средств или информации с использованием компьютерных технологий. То есть, отрекомендованный как «менеджер социальных сетей» мужчина, фактически является хакером.