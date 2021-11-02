Посвящение азербайджанского пианиста павшим героям видео
Приближается годовщина исторической победы в 44-дневной Отечественной войне, вписанной в нашу историю как время славы и чести. Год назад в эти дни азербайджанский народ и азербайджанцы всего мира испытывали несказанную радость и гордость от того, что под руководством Верховного Главнокомандующего отважная азербайджанская армия село за селом, город за городом освободила от многолетней оккупации родные земли.
Те дни, ставшие символом единства и непобедимости нашего народа, неизбежно отразилось на всех сферах национальной культуры, вдохновив поэтов, композиторов художников на созданию новых прекрасных произведений областях искусства.
Накануне годовщины Победы народный артист республики, пианист Мурад Гусейнов представил публике свою композицию «Посвящение», написанную в память об отважных азербайджанских солдатах, истинных сыновьях Родины, павших в 44-дневной Отечественной войне.
Лирическое произведение опубликовано в аккаунтах народного артиста в социальных сетях и на официальной странице youtube https://www.youtube.com/watch?v=IdrZCKhFcOY.
Режиссер ролика с исполненным автором «Посвящением» - Ильгар Акпер, оператор - Эльвин Мурадханлы.