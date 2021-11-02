Приближается годовщина исторической победы в 44-дневной Отечественной войне, вписанной в нашу историю как время славы и чести. Год назад в эти дни азербайджанский народ и азербайджанцы всего мира испытывали несказанную радость и гордость от того, что под руководством Верховного Главнокомандующего отважная азербайджанская армия село за селом, город за городом освободила от многолетней оккупации родные земли.

Те дни, ставшие символом единства и непобедимости нашего народа, неизбежно отразилось на всех сферах национальной культуры, вдохновив поэтов, композиторов художников на созданию новых прекрасных произведений областях искусства.