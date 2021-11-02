Сотрудники Саатлинской зоны обслуживания Сальянского районного управления газодобычи «Азеригаз» подверглись физическому нападению при выполнении своих служебных обязанностей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Производственного объединения.



Инцидент произошел в доме жителей села Азадкенд Афига Алескерова и его дяди Джалала Алескерова. Последние агрессивно отреагировали на просьбу сотрудников «Азеригаз» выплатить задолженность за использованный природный газ.

Всего от действий Алескеровых пострадали три человека. Нападению подверглись начальник службы приема и продажи природного газа Саатлинской зоны Ниджат Алиев и слесарь Тахир Досталиев. Зияфата Мамедова, сотрудника Ширванского регионального центра ЗАО «ТямизГаз», пытавшегося успокоить разбушевавшихся Алескеровых, ударили кулаком в лицо. Об этом Мамедов сообщил в дежурную службу «102» МВД. Управление полиции Саатлинского района приняло соответствующие меры. По результатам экспертизы будут предприняты необходимые следственные действия.