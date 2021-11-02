Саудовский принц у Ильхама Алиева

В среду, 3 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Управляющего совета Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии Турки Аль Фейсала, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече было отмечено, что предстоящий VIII Глобальный Бакинский форум под названием “Мир после COVID-19” является глобальной платформой для обсуждения многих важных вопросов, а также подчеркивалось, что прибытие в Баку многочисленных гостей для участия в мероприятии свидетельствует об интересе к этому мероприятию и Азербайджану.

На встрече также было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Центром исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии и соответствующими структурами Азербайджана.