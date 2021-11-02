В Узбекистане ограничили доступ к Telegram, Facebook и YouTube

Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ограничила работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, Instagram, «Одноклассники», «Мой Мир», LinkedIn и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных, сообщает КоммерсантЪ.

Сообщается, что данные платформы внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

«Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее в реестр были добавлены WeChat, «ВКонтакте», Twitter, Skype и TikTok.