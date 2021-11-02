Аразу Ализаде - 70

В 1974 году он окончил факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета, после чего работал переводчиком в Афганистане. С 1979 года работал младшим научным сотрудником Института истории Академии Наук Украинской ССР

Председатель Социал-демократической партии Азербайджана, депутат Араз Ализаде отмечает 70-летний юбилей. Политик родился в Баку 3 ноября 1951 года в семье ученых.

В 1988 году с появлением армянского сепаратизма в Карабахе Араз Ализаде включился в политическую борьбу за справедливое решение данной проблемы. Он был одним из организаторов первых массовых митингов в защиту Карабаха 16 и 18 мая 1988 г.

С 1989 г. был председателем, а с 1995 г. по сегодняшний день сопредседателем Социал-демократической партии Азербайджана. С 1991 года с редким исключением участвует в мероприятиях Социалистического Интернационала.

В 1991–1995 гг. был депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991 г. членом Республиканского Совета Обороны Азербайджанской Республики.

На парламентских выборах в ноябре 2015 г. Араз Ализаде был избран в Милли Меджлис Азербайджана.

Редакция haqqin.az поздравляет Араза Ализаде с 70-летним юбилеем и желает ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.