Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев строит в Сумгаите поселок на 1 242 семьи.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, поселок, строительство которого началось в середине 2021 года, будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

По поручению президента Ильхама Алиева, жилые комплексы, построенные Государственным комитетом по делам вынужденных переселенцев в сложных условиях в 2019-2020 годах, были переданы участникам второй карабахской войны, инвалидам Карабаха и семьям шехидов. После завершения строительства, поселок также будет передан людям из этой категории.