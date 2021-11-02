В медиатуре приняли участие советник министра образования Эльнур Алиев, заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием министерства Орхан Аббасов, заведующий сектором по связям с общественностью Джасарет Валехов, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, руководители медиаструктур и представители СМИ, сказали haqqin.az в ведомстве.

В преддверии Дня Победы – 8 ноября и Дня государственного флага – 9 ноября Министерством образования Азербайджана был организован медиатур в Тертерский район.

Сначала участники медиатура побывали на Площади Флага в городе Тертер. Затем присутствовали на открытии полной средней школы модульного типа №1 в селе Шихарх, здание которой было разрушено в результате армянского террора.

Директор школы Рамиль Агаев рассказал о том, что в дни Отечественной войны в здание учебного заведения попало более чем 10 снарядов. Модульная школа состоит из 12 классных комнат, в ней работают 22 педагога и учатся более 80 детей.

Новой школе было присвоено имя шехида Дагистана Азизова. Собравшиеся минутой молчания почтили память героя и всех шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на открытии советник министра образования Эльнур Алиев сообщил, что всего во время 44-дневной войны в Тертерском районе были повреждены 16 общеобразовательных школ и погиб один ученик. Алиев поздравил учеников и учителей с открытием новой школы и пожелал им успехов.

Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов отметил, что 15 из 16 школ, поврежденных во время войны, уже отремонтированы.

Участвовавший в медиатуре руководитель издательства Qanun Шахбаз Худуоглу подарил школе книги.

Также здесь была продемонстрирована выставка фотографий учебных заведений, пострадавших в 44-дневной войне в Тертерском районе.

Затем в школьном дворе были посажены деревья в рамках кампании «От победы к зеленому мышлению», посвященной Дню Победы и организованной Министерством образования при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, Общественного объединения IDEA и Общественного объединения регионального развития.

В завершение поездки журналисты встретились с педагогами, принимавшими участие в Отечественной войне.